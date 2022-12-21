更多編輯台推薦新聞：
梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮
運動

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 網路巨頭驚嘆世足熱潮

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心
運動

5萬球迷湧協和廣場打氣 法國隊前鋒：溫暖我們的心

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收
地方

北市112年春節垃圾收運 大年初一到初三停收

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
加密貨幣
新聞專題
加密貨幣1/218
首頁 / 國際

印度央行總裁：加密貨幣恐釀下一場全球金融危機

2022/12/21 22:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社孟買21日綜合外電報導）印度中央銀行總裁達斯今天警告，加密貨幣市場可能造成全球金融危機再度出現。他並指出，加密貨幣交易平台FTX近期倒閉的案例，正證明這個行業存在「固有危險」。

法新社報導，達斯（Shaktikanta Das）在一場商業界活動中致詞時表示：「加密貨幣不像任何其他產品，我們對它的主要顧慮，是它不含有任何基礎價值。」

「我們認為它應該遭到禁止。因為…若嘗試對它進行監管，允許它茁壯，那麼請聽我警告：下一場金融危機將來自民間加密貨幣。」

印度有數以百萬計加密貨幣持有者，他們今年已經遭逢全球市場崩盤與印度相關課稅大漲等打擊，如今達斯的發言又讓艱困環境雪上加霜。

加密貨幣自從接近10年前首次進入印度市場以來，一直受到監管當局嚴格審視。2018年，印度央行鑒於相關詐欺交易增多而予以禁止；但2年後印度最高法院取消限制，此後在本土交易平台激增及名人吹捧加持下，印度加密貨幣市場顯著擴大。

不過，印度今年對「民間貨幣」交易獲利開徵30%的稅，導致印度加密貨幣交易量銳減剩1/10。

此外，比特幣等主要加密貨幣爆發價格大跌的「幣圈凜冬」（crypto winter），全球市值從去年11月高點3兆美元蒸發了2兆多美元，令交易人士更加不敢碰。

接著11月又發生原本值320億美元的加密貨幣交易平台FTX突然聲請破產，加上美國當局對曾是億萬富豪的FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）提出詐欺指控，令外界以更嚴格眼光檢視幣圈。

達斯表示，加密貨幣價格重挫及近期FTX相關事態發展，證實了他長期抱持的看法，也就是加密貨幣「對於我們的總體經濟與金融穩定」存在「固有的巨大風險」。

印度央行鑒於印度經濟對實體貨幣的依賴度逐漸降低，今年推出以區塊鏈技術為基礎的數位盧比，盼藉此降低商業交易成本。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111221

#達斯
#印度
#印度央行
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
單日被提款19億美元 幣安一度暫停交易