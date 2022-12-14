FTX創辦人涉美國史上最大金融詐騙 被控多項罪名可能終身監禁

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加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特（左）在巴哈馬被捕後，13日在警方戒護下離開。（路透社）

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（中央社紐約13日綜合外電報導）加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）被控犯下美國史上最大的金融詐騙案之一，今天遭到多項刑事指控。

法新社報導，30歲的班克曼-佛里特昨天在美國要求下於巴哈馬被捕，他面臨多項指控，包括美國證券管理委員會稱他「建造以欺騙為基礎的紙牌屋（house of cards）」。

巴哈馬法官拒絕了班克曼-佛里特的保釋請求，並將他還押候審。班克曼-佛里特在巴哈馬拿索（Nassau）法庭已就引渡回美展開抗爭。

當地媒體報導，審理美國引渡請求的巴哈馬法院新庭期，定在明年2月8日。

鑑於指控的嚴重性，法律分析人士表示，班克曼-佛里特可能面臨終身監禁風險，這讓人想起金融家馬多夫（Bernard Madoff），他犯下美國史上最大的龐氏騙局（Ponzi scheme）後，去年死於美國獄中。

美國檢察官在起訴書中稱，班克曼-佛里特2019年成立他的公司以來，還從事洗錢、違反競選財務法和電信詐欺。

美國檢察官威廉斯（Damian Williams）被要求將此案與馬多夫案比較時表示：「很難比較，但這是美國歷史上最大的金融詐騙之一。」

被問到是否會對其他人提出進一步指控時，威廉斯說：「我只能這樣說：顯然，我們還沒有完成。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111214