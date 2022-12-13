FTX前執行長在巴哈馬被捕 可能引渡回美受審

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FTX創辦人暨前執行長班克曼-佛里特12日在巴哈馬被捕。（FTX/Handout via 路透社）

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）加密貨幣平台FTX上個月出現流動性緊縮，迫使公司宣布破產，美國檢方對創辦人兼執行長班克曼－佛里特（Sam Bankman-Fried）提出刑事指控後，他今天在巴哈馬被捕。

路透社報導，這名30歲的企業家自神壇摔落，原本他乘著加密貨幣熱潮，於2019年創立世界上最大的加密貨幣交易所之一；1年前，財經雜誌「富比世」（Forbes）估算他的淨資產為265億美元。

加密貨幣交易者11月在短短72小時內瘋狂提領60億美元，總部設於巴哈馬群島的FTX設法籌集資金避免倒閉，後來在11月11日聲請破產保護。

巴哈馬總檢察長辦公室表示，在收到對班克曼－佛里特指控的正式確認後，就展開拘捕行動，預期他會被引渡回美國。

巴哈馬警方在聲明中表示，班克曼－佛里特今天在他位於巴哈馬拿索（Nassau）的公寓內被捕。

聲明提到，「他因違反美國法律的各種金融犯罪而被捕，這些犯罪行為也違反了巴哈馬法律」；他正被拘留，明天將在拿索治安法庭出庭。

美國曼哈頓檢察官辦公室發言人證實班克曼－佛里特已在巴哈馬群島被捕，但拒絕就指控發表評論。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111213