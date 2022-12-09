美證管會建議上市公司 檢視是否披露加密貨幣風險

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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）今天建議上市公司，應檢視是否必要向投資人披露有關加密貨幣行業動盪之下的任何潛在影響。

美國證券管理委員會的公司財務部門發布這項指導意見，顯示監管機構對FTX和BlockFi等加密貨幣業者倒閉所產生的進一步影響，正保持高度警惕。美國證管會該部門的任務是要確保上市公司向投資人提供關鍵訊息。

在這項指導原則中，美國證管會列出上市公司可能必須跟投資人分享的有關訊息，包括對於已聲請破產或無力償債的企業，上市公司是否與之往來而有任何重大財務風險。

凡受到近期加密貨幣動盪影響的上市公司，都適用這項指導原則。

路透社報導，美國法律已經要求上市公司向投資人披露重大財務訊息，而美國證管會經常發布更具體的指導原則，說明上市公司應如何因應重大事件帶來的風險。

美國證管會在一封信函中表示：「根據聯邦證券法，公司可能有義務披露，涉及這些事件和附帶事件已經或可能對公司業務產生的直接或間接影響。」

指導原則指出，上市公司應準備好與投資人分擔加密資產市場混亂所帶來的任何風險，包括股價下跌、客戶需求的損失和法律訴訟風險。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1111209