保護消費者 英財政部敲定監管加密貨幣產業計畫

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國「金融時報」今天報導，英國財政部正在敲定一連串計畫，以監管加密貨幣產業，包括對外國公司向英國銷售產品和投放廣告設限，以及如何應對加密貨幣交易所倒閉等。

熟知內情的消息人士告訴金融時報，相關計畫將賦予英國金融行為監理總署（FCA）更廣泛的權力來監管這個產業，包括監督公司如何營運和為產品打廣告，從海外向英國市場銷售加密貨幣也將受到限制。

加密貨幣平台FTX上個月向美國破產法院聲請破產保護，震撼市場，英國相關部門很快就制定新監管制度進行磋商。

英國金融行為監理總署今年開始檢視英國加密貨幣公司的洗錢管控措施，但缺乏更廣泛權力來保護消費者，例如在銷售不當、虛假廣告、欺詐和管理不善等方面。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）4月還是財政大臣時表示，「有效監管」將有助於使英國成為加密資產技術的全球中心，且將鼓勵「未來企業在英國投資、創新和擴大規模」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111206