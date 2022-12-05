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加密貨幣納管？ 黃天牧：朝投資人保護資產分離思考

2022/12/5 16:06
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（中央社記者范正祥台北5日電）立委今天質詢加密貨幣納管議題。金管會主委黃天牧回應，行政院已請各部會研究，未來針對境內交易服務提供者，初步傾向採漸進式投資人保護、資產分離方向思考。

立法院財政委員會審查電子支付機構管理條例部分條文修正草案等案，黃天牧列席備詢。

民進黨立委郭國文質詢，最近加密貨幣引起投資者恐慌，特別是平台業者FTX驚傳倒閉衝擊大，美國多個州政府、日本都有納管，韓國和英國也嘗試用專法方式，中國是全面禁止，每一個國家的做法不同，台灣投資戶也因FTX聲請破產遭波及，但政府偏偏現在尚未納管。

郭國文認為，像FTX破產，日本有子公司可以規範和課責對象，但台灣沒有，未來是否對在台這些代理業務，例如客服、宣傳等在台子公司化，才有究責單位。

黃天牧表示，這是政府未來研議方向之一，這是投資高風險的性質，會傾向於適度漸進的就一些投資人保護、資產分離這方向，特別去注意。

不過黃天牧強調，FTX設立子公司地方僅日本、澳洲、賽普勒斯，其他國家對於境外交易的監理鞭長莫及，不是監理管轄權所及。

黃天牧指出，這個議題在上週舉行的巴塞爾銀行監督管理委員會年會中也有討論，大家也都覺得因為監理機關對於這種產品發展的趨勢很多也不太清楚，它的風險態樣是什麼不清楚，與傳統金融體系的風險會不會產生沾染性的風險，要全盤考慮。

黃天牧說，立委所提進一步擴大對於國內平台的監理，應該是會朝這方向去處理。（編輯：潘羿菁）1111205

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