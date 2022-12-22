Steaker涉非法吸金 金管會：業者應注意適法性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北22日電）知名虛擬資產配置平台Steaker黃姓創辦人涉嫌不法吸金，金管會今天表示，該家公司目前並未完成洗錢防制法遵聲明，另若有業者非法從事金融特許業務，將涉及刑事責任，業者應自行評估適法性。

檢調接獲檢舉，Steaker自民國109年起涉嫌未經許可，公開推出各式各樣投資方案，以固定利率對外招攬投資，不法吸金逾億元，涉嫌違反銀行法等罪。台北地檢署昨天指揮調查局兵分7路搜索並約談黃男等5人，檢方今天凌晨將黃男聲押，法院裁定羈押禁見。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會提出2點說明，第一，截至目前為止，Steaker並未完成洗錢防制法遵聲明；第二，藉由虛擬通貨從事的活動，若涉及刑法的詐欺行為或涉及洗錢防制法的洗錢行為，乃至於非法從事金融特許業務等，均屬刑事責任。

林志吉表示，刑事責任必須由司法機關認定具體事實、依法處理，業者應自行評估適法性，避免涉及未經許可從事金融特許業務；若對於法令規定有疑義，金管會有提供相關法令諮詢，可協助創新事業釐清相關適法性疑義。

至於若以固定利率對外招攬投資，但收的是不被認定為貨幣的「加密貨幣」，是否仍有違反銀行法規定；林志吉表示，這部分仍要看司法機關見解。

金管會證期局副局長高晶萍表示，金管會目前僅開放證券自營商可經營STO（證券型虛擬通貨）業務，任何平台若涉及經營金融特許業務，例如證券期貨等相關特許業務，要由司法機關依個案情節具體認定是否有相關刑事責任，提醒平台業者要多注意。（編輯：楊蘭軒）1111222