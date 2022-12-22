更多編輯台推薦新聞：
二戰後德國持續追究集中營犯罪者 起訴高齡老人與時間死亡賽跑
國際

二戰後德國持續追究集中營犯罪者 起訴高齡老人與時間死亡賽跑

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚
生活

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚

立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路
政治

立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 祖克柏驚嘆世足熱潮
運動

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 祖克柏驚嘆世足熱潮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
加密貨幣
新聞專題
加密貨幣1/223
首頁 / 產經

Steaker涉非法吸金 金管會：業者應注意適法性

2022/12/22 21:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北22日電）知名虛擬資產配置平台Steaker黃姓創辦人涉嫌不法吸金，金管會今天表示，該家公司目前並未完成洗錢防制法遵聲明，另若有業者非法從事金融特許業務，將涉及刑事責任，業者應自行評估適法性。

檢調接獲檢舉，Steaker自民國109年起涉嫌未經許可，公開推出各式各樣投資方案，以固定利率對外招攬投資，不法吸金逾億元，涉嫌違反銀行法等罪。台北地檢署昨天指揮調查局兵分7路搜索並約談黃男等5人，檢方今天凌晨將黃男聲押，法院裁定羈押禁見。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會提出2點說明，第一，截至目前為止，Steaker並未完成洗錢防制法遵聲明；第二，藉由虛擬通貨從事的活動，若涉及刑法的詐欺行為或涉及洗錢防制法的洗錢行為，乃至於非法從事金融特許業務等，均屬刑事責任。

林志吉表示，刑事責任必須由司法機關認定具體事實、依法處理，業者應自行評估適法性，避免涉及未經許可從事金融特許業務；若對於法令規定有疑義，金管會有提供相關法令諮詢，可協助創新事業釐清相關適法性疑義。

至於若以固定利率對外招攬投資，但收的是不被認定為貨幣的「加密貨幣」，是否仍有違反銀行法規定；林志吉表示，這部分仍要看司法機關見解。

金管會證期局副局長高晶萍表示，金管會目前僅開放證券自營商可經營STO（證券型虛擬通貨）業務，任何平台若涉及經營金融特許業務，例如證券期貨等相關特許業務，要由司法機關依個案情節具體認定是否有相關刑事責任，提醒平台業者要多注意。（編輯：楊蘭軒）1111222

#金管會銀行局
#林志吉
#Steaker
林志吉
星展銀併購花旗台灣消金業務 交易價暫定935.93億元 星展銀明年8月併花旗消金 接手66台ATM將全裁撤
Steaker
Steaker創辦人涉吸金上億 法院裁定羈押禁見 虛擬資產配置平台涉不法吸金逾億元 Steaker創辦人遭聲押
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
Core Scientific聲請破產 加密貨幣業今年市值蒸發逾兆美元