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FTX風暴後幣圈又1公司倒閉 BlockFi聲請破產保護

2022/11/29 12:54
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（中央社紐約28日綜合外電報導）加密貨幣款業者BlockFi今天宣布，已依據美國破產法第11章聲請破產保護。BlockFi受到加密貨幣交易所FTX本月稍早倒閉影響，成為加密貨幣圈最新受害者。

BlockFi向新澤西州的破產法院聲請破產，以讓公司與8間相關企業能「穩定業務，讓公司有機會完善通盤的重整交易，替所有客戶和其他利害關係人實現價值最大化」。

路透社報導，加密貨幣價格先前暴跌。迄今為止最受歡迎的比特幣（Bitcoin）價格較去年峰值下跌70%以上。

BlockFi成立於2017年，今年初就因加密貨幣價格暴跌陷入危機，客戶大舉提領，加上BlockFi對於新加坡對沖基金「三箭資本」（Three Arrows Capital）的清算也不順利。

FTX今夏向BlockFi挹注4億美元資金，使這間放款機構暫時逃過破產，但FTX本月11日聲請了破產保護。

BlockFi表示，流動性危機來自向FTX相關企業Alameda提供貸款的曝險，以及放在FTX無法提領的加密貨幣。

BlockFi表示：「由於最近FTX倒閉以及後續仍在進行的破產流程，公司預計向FTX求償事宜會被延遲。」

法新社報導，BlockFi表示，目前手上有2.569億美元現金，「預料在重整期間會提供充足流動性」。

惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）高級主管胡笙（Monsur Hussain）表示：「BlockFi依據破產法第11章聲請破產，凸顯加密貨幣生態系統相關的重大資產牽連風險。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1111129

#BlockFi
#FTX
#胡笙
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