FTX破產事件 央行：未來虛擬資產宜適度漸進納管

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）全球第2大加密資產交易所FTX近日倒閉，引起社會譁然；中央銀行報告特別對此發表看法，列出5大啟示，並首度表態「未來主管機關對虛擬資產等高風險的投資，宜適度漸進納管」。

近4年內快速崛起的FTX，一度竄高至全球第2大加密貨幣交易所，今年11月卻陷入流動性危機，在全球加密貨幣交易所龍頭幣安（Binance）收購破局後，FTX向法院聲請破產。根據FTX提交的文件，債權人可能超過100萬人。

中央銀行15日舉行第4季理監事會，會後按例就社會關注的財經議題提供參考資料，其中包括「虛擬資產交易所FTX破產事件的原因及啟示」。

央行報告指出，FTX破產的根本原因並非流動性不足，而是挪用客戶資產；此外，FTX對內的公司治理徹底失敗，存在財務報表未經審計、沒有董事會會議紀錄、現金管理內控不足等重大缺失。

加密貨幣爆發這次「史詩級災難」，也讓各國重新檢視制度面有無精進之處。

央行在報告中列出5大啟示，一是大型虛擬資產交易所倒閉勢將引發市場連鎖效應；第二，虛擬資產業者透過代幣從事吸金、存款及借貸等業務，這些金融代幣化的行為並未改變業務本身的金融屬性；第三，虛擬資產交易所創造的投資新工具與金融商品無異，就是證券代幣化的運作模式。第四，FTX事件促使國際間再次呼籲相關金融監理機關強化虛擬資產監管。

央行並於第五點啟示指出，目前台灣民眾如投資非經核准在境外提供的商品，應自行評估風險；值得注意的是，央行罕見表態「未來主管機關對虛擬資產等高風險的投資，宜適度漸進納管」。

央行表示，目前金管會是依「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，對台灣境內虛擬資產交易平台進行監管，平台業者應依該會指定的文件、資料及方式完成洗錢防制法令遵循的聲明。

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但因FTX交易所在境外，並非經金管會核准設立的機構，相關商品也在境外提供，金管會呼籲投資人應自行評估風險。

央行表示，金管會曾強調FTX僅在日本、澳洲及賽普勒斯等地設立子公司，包括台灣在內的其他國家，對境外FTX是透過手機與網路進行的投資，政府鞭長莫及，不是監理管轄權所及；不過，未來對虛擬資產等一些高風險投資，會傾向適度漸進式納管，特別注意投資人保護及資產分離（即客戶資產區隔管理）等方向規範。（編輯：郭無患）1111217