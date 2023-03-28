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幣安再遇挫 公司與創辦人趙長鵬遭美控告

2023/3/28 14:58
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國再次對叱吒一時的加密貨幣業出手，市場主管機關今天控告世界最大加密資產交易所幣安（Binance）及其創辦人趙長鵬違反多項法律。

路透社報導，美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）控告幣安、趙長鵬和公司前法令遵循主管（Chief Compliance Officer, CCO）「蓄意規避」美國法律，「同時為了他們的商業利益而從事有計畫的監理套利策略」。

法新社報導，商品期貨交易委員會主席貝南（Rostin Behnam）表示，控告幣安是為了「找出並阻止在這個動盪且高風險數位資產市場的不當行為」。

這些指控針對趙長鵬和他加密貨幣帝國旗下的3間實體機構。

貝南在聲明中說：「多年來，幣安明知違反商品期貨交易委員會法規，卻仍想方設法五鬼搬運，避免遵循法令。」

幣安被控，身為衍生性商品市場的公司，與美國大型貿易公司合作時，未遵守公司應有的運作標準。

聲明指出，2019年7月起，「幣安的法令遵循便失去效力」。

商品期貨交易委員會還說，在趙長鵬指示下，幣安員工和客戶被要求規避法令遵循控制，「以最大化公司利益」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1120328

#趙長鵬
#幣安
趙長鵬
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