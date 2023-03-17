製卡廠台灣銘板推舉新董事長 劉立恩出任

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（中央社記者吳家豪台北17日電）專業銘板與製卡廠商台灣銘板今天董事會決議通過新人事任命案，推舉劉立恩擔任董事長，於今天就任；前董事長王挺榮請辭，仍留任董事職位。

王挺榮透過新聞稿表示，考量台灣銘板未來永續發展，期望公司朝向高度專業經營發展，作為企業永續成長的基礎，此次在董事會的支持下，順利完成推舉劉立恩出任董事長。

王挺榮說，由於劉立恩熟稔法律專業、加密貨幣等領域，且擔任台灣銘板委任律師24年期間，對於台灣銘板公司治理、內部控制制度、財務業務等相關事宜深度了解，有助於推動未來營運發展及經營管理事項。

台灣銘板成立逾50年，是國內第一家獲得Visa威士卡國際組織、MasterCard萬事達卡國際組織、 JCB卡國際組織及銀聯卡正式認可的信用卡專業製卡廠及卡片個人化服務廠。

近年來受惠於台灣信用卡市場規模保持放大趨勢，帶動主要銀行客戶對客製化卡片的訂單需求增加，台灣銘板卡片業務在台灣市占率達30%。台灣銘板去年前3季稅後淨利約新台幣568.2萬元，年減63%；每股盈餘0.28元。（編輯：楊凱翔）1120317