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FTX破產拖累 加密貨幣銀行Silvergate結束營業

2023/3/9 16:10
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（中央社舊金山8日綜合外電報導）專注於加密貨幣的Silvergate Capital Corp今天表示，不堪加密貨幣交易所FTX破產拖累，旗下的Silvergate Bank將結束營業。Silvergate Capital Corp股價盤後聞訊暴跌35%。

綜合法新與路透社報導，Silvergate Capital Corp上週才警告，正重新評估自身持續經營能力，並透露已出售額外的債務證券，但虧損可能導致旗下Silvergate Bank資本不足。

總部設於加州拉荷亞（La Jolla）的Silvergate Capital Corp目前面臨的困境，凸顯FTX垮台對數位資產業的影響程度。FTX因資金不足以供客戶提款，已於去年11月聲請破產。

Silvergate Capital Corp在聲明中表示，考量「產業及監管部門的最新發展」，結束旗下銀行業務的決定是「最好的下一步」，並指出將退回全數存款。

Silvergate去年第4季虧損10億美元，因為投資者提取超過80億美元存款。

Silvergate多個合作夥伴上週紛紛結束合作關係，包括密貨幣交易平台Coinbase Global Inc以及Galaxy Digital等備受矚目的企業。

Silvergate Bank成立於1988年，2013年進軍加密貨幣市場。

Silvergate上週停止加密貨幣支付平台SEN（Silvergate Exchange Network）業務，這是該公司最受歡迎的產品之一。相較傳統銀行電匯需花數天才能結算，SEN則開放投資者與加密貨幣交易所之間全天候轉帳。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1120309

#FTX
#法新
#加密貨幣
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