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無懼FTX之亂 星展高博德：發展虛擬貨幣仍是必經之路

2023/2/16 13:30（2/16 13:40 更新）
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加密貨幣比特幣。（圖取自Pixabay圖庫）
加密貨幣比特幣。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者潘姿羽台北16日電）星展集團致力於數位創新，近年也推出數位資產交易所，儘管FTX之亂震撼市場，星展集團執行總裁高博德認為，多國都在研究虛擬貨幣的可行性，這絕對是必經之路，唯有實際參與，機會來的時候才能把握。

星展集團深耕台灣40年，執行總裁高博德今天特地出席星展銀行（台灣）營運記者會，對今年星展完成花旗整併表達期待，也強調續攻數位創新，近年已推出多項領先服務，包含交易及保管數位資產的「星展數位交易平台」（DBS Digital Exchange）、運用區塊鏈技術的跨境支付平台Partior，以及投資成立全球碳權交易平台Climate Impact X。

媒體詢問，先前加密貨幣交易所FTX破產案，受害者眾多，導致市場對於虛擬貨幣前景抱持悲觀看法，但星展看來態度樂觀，原因為何。

高博德表示，2000年的網路泡沫讓很多人不相信數位浪潮，當時Google、亞馬遜等公司也還不成氣候，如今已經是非常大的公司，顯見科技發展不是一路往上，存在週期循環，也因此，下行之後還是會繼續上行，這是數位浪潮之下的發展本質。

高博德接著指出，金錢的本質會隨著技術發展而轉變，以前用貝殼交易，接下來用金屬、紙鈔、信用卡，如今有些國家已經不太用紙鈔，在中國如果沒有支付寶、微信，很多地方沒辦法付錢，科技帶來影響很大。

即便市場對虛擬貨幣信心受挫，高博德表示，中國、印度、歐美等都持續進行虛擬貨幣的試驗，如央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC），這種數位貨幣、虛擬貨幣的可行性絕對是未來必經之路。

高博德強調，世界不斷變化，大家愈來愈依賴數位，很多交易工作移到數位世界進行，「我們做這些新的事業，也許有些很成功、有些不成功，但必須真的實際參與數位化浪潮，不然是不會有機會的」。（編輯：潘羿菁）1120216

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