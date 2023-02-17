比特幣漲破2.5萬美元 登上8個月來最高點

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加密貨幣比特幣16日突破2萬5000美元，創下8個月來的新高紀錄。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）儘管面臨美國監管單位施壓，加密貨幣比特幣（Bitcoin）今天仍突破2萬5000美元，創下8個月來的新高紀錄。

法新社報導，比特幣今年以來已上漲50%，但仍遠低於2021年11月締造的6萬8992美元高峰。

今天比特幣一度漲至2萬5249美元，為去年6月以來的最高點，也是去年8月以來首次漲破2萬5000美元關卡。

線上交易平台安達（OANDA）分析師厄蘭（Craig Erlam）說：「儘管監管單位的打擊持續讓人有些不安，人們顯然益發覺得如釋重負，認為這個產業最糟糕的時刻已經過去，2023年可能好得多。」

各界更樂觀看待全球經濟前景，激勵加密貨幣和其他市場，巴黎與倫敦股市今天也改寫新高紀錄。（譯者：楊昭彥）1120217