英加密貨幣放款平台Euler遇駭 損失近2億美元
2023/3/14 12:46
（中央社巴黎13日綜合外電報導）資安公司表示，駭客今天從英國一家加密貨幣放款公司竊取近2億美元，這是數月來最大規模的類似攻擊。
法新社報導，安全公司PeckShield在推特（Twitter）指出，英國放款機構Euler疑似遭受駭客攻擊，並張貼出交易明細顯示虧損1.97億美元。
這家總部位於中國的公司在推特上對Euler寫了一條消息說：「嗨@eulerfinance：你可能會想看看。」
PeckShield表示，駭客短時間內多筆交易紀錄似乎顯示利用了Euler系統中的瑕疵。
Euler表示對此「知情」，「目前正與安全專家和執法單位合作」。
「若有進一步消息，我們會立即公布。」
根據加密貨幣批評家懷特（Molly White），Euler遇駭的規模是今年最重大。
懷特將該事件排在史上第8大盜竊案，儘管與加密貨幣業動輒數十億美元的大宗詐騙案相比相形見絀。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120314
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