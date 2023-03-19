央行理監事會23日登場 學者：出口萎縮估暫緩升息

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（中央社記者曾智怡台北19日電）全球景氣低迷，又逢歐美金融業爆雷，中央銀行將在23日召開今年首場理監事會議，學者認為，台灣電價調漲雖對物價產生壓力，但出口持續萎縮，預期央行將暫緩升息，否則一旦系統性金融風險發生，後果不容小覷。

美國加密貨幣友好銀行Silvergate Bank及Signature Bank陸續倒閉，矽谷銀行（SVB）因流動性不足遭接管，瑞士信貸銀行（CS）則一度因市場疑慮升溫導致股價崩落，歐美金融業爆雷，市場波動加劇讓投資人憂心忡忡。

外界關切後續衝擊是否持續發酵之際，央行將在23日召開今年首場理監事會議，景氣預測、利率走向等備受關注。

中經院副院長王健全指出，央行預估全年消費者物價上漲率（CPI）可望降至約2%，但未來要回到過去「低通膨」狀態仍有困難性，加上台灣出口表現不樂觀，以及近期歐美金融事件衝擊台灣壽險業，「不升息機會大一點」，但可能搭配調升存款準備率。

美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）緊急聯手表態，分隔處理抗通膨和穩定銀行流動性，4大外銀17日重新調整Fed的3月升息預測，從2碼估測調回1碼。王健全認為，此將增加央行喘息空間，「若要升息，最多也是半碼」，畢竟最近電價剛漲、通膨問題仍在，又逢缺工嚴重等導致服務業成本上升，房租居高不下，應審慎決策。

物價是央行制定貨幣政策重要參考基準，中央大學經濟系教授吳大任接受中央社記者訪問表示，電價調漲短期將對物價造成壓力，但從去年3月全球進入升息循環、第4季以後多國出口呈現衰退，台灣也有相同情況，預期歐美消費投資今年會進一步下降，讓國際原物料、特別是能源價格獲得修正空間。

也就是說，儘管調整電價讓國內商品價格升高，但進口物價壓力得到紓解、進口商品價格下降，兩相抵銷，今年物價壓力將較去年減輕許多。

全球景氣低迷，台灣出口廠商營收持續萎縮，又逢4月調漲電價，吳大任說，廠商樽節成本（如讓員工放無薪假或裁員）將削弱家庭所得，進而影響內需表現，因此他認為央行3月不升息機率大，否則恐導致企業融資利息成本增加，產生債務違約。

他進一步說，台灣產業結構垂直分工，只要下游廠商爆發財務危機，將產生連鎖反應，一但系統性金融風險發生，「要救回來所需成本更大」。

另外，王健全示警，雖然矽谷銀行影響範圍為新創、科技、數位貨幣產業，目前較無擴散跡象，但在景氣下行時，「禿鷹隨時在看標的，哪些國家、銀行脆弱就會攻擊」，衍生大大小小風暴的可能性不容小覷。（編輯：楊凱翔）1120319