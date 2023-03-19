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美金融業動盪 聯準會為阻通膨料仍將小幅升息

2023/3/19 15:05（3/19 15:16 更新）
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多數分析師和交易員仍認為，聯準會會議22日結束時，最可能出現的情況是小幅升息1碼。（中央社檔案照片）
多數分析師和交易員仍認為，聯準會會議22日結束時，最可能出現的情況是小幅升息1碼。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦公開市場委員會（FOMC）下週將在華府開會，屆時他們將面臨一項艱鉅任務，就是在矽谷銀行迅速倒閉後，在不讓金融業動盪加劇的情況下，抑制通貨膨脹。

面對幾十年來最嚴重的通膨，美國聯邦準備理事會（Fed）去年至今已8次升息，希望在不讓經濟陷入衰退的情況下使其降溫。

儘管聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）稍早示意，願意在必要時加快升息，多數分析師和交易員仍認為，聯準會為期兩天的會議22日結束時，最可能出現的情況是25個基點（1碼，0.25個百分點）的小幅升息。

若聯準會真的升息1碼，將與聯準會上次於2月的升息幅度相當。

本月稍早3個中型銀行迅速倒閉，讓人擔心倒閉潮會蔓延開來。有鑑於此，少數觀察家也認為，聯準會可能會暫緩升息。

矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）倒閉的一個催化劑，是聯準會快速從趨近於零的利率轉變為大幅升息，這樣的反轉使矽谷銀行持有的美國長期國債價值迅速降低。

花旗集團（Citigroup）全球首席經濟學家席茨（Nathan Sheets）在接受法新社採訪時表示，有鑑於市場處於動盪，利率調升50個基點的可能性目前「不在考慮範圍」。

他說：「我預期會是25個基點，但會有場辯論，而且21日、22日的市場走勢將至關重要。」（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1120319

#聯準會
#升息
#通膨
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