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SVB事件顯現強升息副作用 金融業押美3月升1碼

2023/3/18 11:00（3/18 11:20 更新）
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矽谷銀行（SVB）倒閉顯現美國40年來最猛烈升息的副作用，金融業認為聯準會3月將只調升1碼。（路透社）
矽谷銀行（SVB）倒閉顯現美國40年來最猛烈升息的副作用，金融業認為聯準會3月將只調升1碼。（路透社）
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（中央社記者謝方娪台北18日電）美國矽谷銀行（SVB）倒閉，顯現美國40年來最猛烈升息的副作用。在抑制通膨及維持金融穩定考量下，金融業目前普遍押注美國聯準會3月將僅調升1碼。

近日美國SVB等3家銀行陸續倒下，加上瑞士信貸銀行（CS）因大股東拒絕挹注更多資金，震動全球金融股。在美國及瑞士監管機關採取相應措施下，市場緊張情緒略有緩解，但對骨牌效應憂慮仍難完全消除。

一名民營銀行高階主管認為，SVB及瑞信事件和2008年雷曼風暴並不同，且在美國及瑞士監管機關出面協助下有機會解決，不至於衍生系統性風暴。

不過，該主管指出，SVB事件仍讓美國意識到強升息的負面影響，美國聯準會（Fed）升息步調料會放緩，預估美國聯準會3月將僅升1碼（0.25個百分點），台灣央行料將按兵不動，3月不升息。

富邦金首席經濟學家羅瑋表示，美國2月名目CPI（消費者物價指數）雖有下降，但核心CPI月增率為0.5%，高於1月的0.4%，且核心CPI年增率僅下降0.1個百分點，預測美國聯準會3月及5月將各調升1碼。

羅瑋指出，待美國5月升息後，基準利率將會超過通膨率，意味實質利率轉正，預期美國聯準會後續有機會暫緩升息步調，終端利率可能停在5%至5.25%，和去年12月美國聯準會公布的利率點陣圖相當。

羅瑋表示，美國6月再升息的機率相對較小，不過仍要看美國經濟狀況，屆時美國聯準會是否會繼續採取升息策略，應會同步考慮實體經濟成長率、通膨率及金融市場表現3大因素。

在SVB因流動性不足遭接管後，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超也分析，美國聯準會3月利率決策難度將提高。

林啟超指出，SVB倒閉後，美國利率期貨已扭轉美國聯準會主席鮑爾先前「3月升2碼」的暗示，不排除3月僅升1碼的可能性。

林啟超提到，隨過去1年美國暴力升息，貨幣政策遞延衝擊將逐漸顯現，預估景氣衰退及零星信用事件的壓力仍然存在；羅瑋同樣示警，體質較差的金融機構及殭屍企業將在高利率下被迫現形，市場必須特別小心。（編輯：黃瑞弘）1120318

#SVB
#矽谷銀行
#美國聯準會
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