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第一共和銀行陷風暴 大銀行聯合注資300億美元救火

2023/3/17 05:01
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（中央社記者張欣瑜舊金山16日專電）矽谷銀行倒閉後，以財富管理服務為主要業務之一的第一共和銀行爆發擠兌、股價震盪受到關注，華爾街日報報導，11間大型銀行已聯合注資300億美元以支撐該銀行度過難關。

華爾街日報報導，美國財政部、聯邦準備理事會（Fed）與聯邦存款保險公司（FDIC）、美國通貨監理局（Office of the Comptroller of the Currency）發佈聯合聲明，表示11家銀行已向第一共和銀行（First Republic Bank）注資300億美元（約新台幣9162億元）。

聯準會官員表示樂見大型銀行支持，此行動「展現出銀行體系的彈性」。

第一共和銀行成立於1985年，根據華爾街日報，該銀行客戶主要為富裕個人或企業，包括Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），2022年底銀行總資產約為2130億美元（約新台幣6兆5100億元）。

華爾街日報稍早引述知情人士消息指出，美國摩根大通銀行（JPMorgan Chase & Co.）、花旗銀行（Citigroup Inc）、美國銀行（Bank of America Corp.）和富國銀行（Wells Fargo & Co.）討論向第一共和銀行個別注資50億美元；其他像是摩根士丹利（Morgan Stanley）、高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）、以及區域性銀行則注入較小額度資金。

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）10日倒閉引發恐慌，第一共和銀行也爆發擠兌潮，客戶於11日至12日單一個週末提款數十億美元，存款大量流入大型銀行，知情人士告訴華爾街日報，大銀行以此注資計畫將部分資金返還。

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週末的擠兌潮爆發後，第一共和銀行12日表示獲得美國聯準會和摩根大通銀行共700億美元可用的流動資金。不過信評機構標普全球評級（S&P Global Ratings）和惠譽（Fitch Ratings）15日將第一共和銀行信用評級砍至垃圾等級，其股價當日重挫21%至31.16美元的10年低價。

第一共和銀行股價今日開盤原先下跌，在大銀行傳出救援方案後反彈。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）稍早於參院財政委員會（Senate Finance Committee）聽證會上亦表示銀行體系依舊健全。（編輯：楊昭彥）1120317

#第一共和銀行
#華爾街日報
#矽谷銀行
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