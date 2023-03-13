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拜登向民眾保證金融體系穩固 籲國會祭更嚴厲監管

2023/3/13 23:30
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國當局近日接連接管矽谷銀行等2家銀行後，美國總統拜登今天再度向民眾保證國家銀行體系安全無虞。他並表示，將要求國會通過更嚴格的監管措施，以防範未來發生危機。

法新社報導，拜登（Joe Biden）從白宮發表電視談話時說道：「（美國）銀行體系是安全的，這點美國人可以有信心。當你需要時，你的存款會在戶頭裡。」

美國政府已經出面保證，矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）的存戶能領回存款。拜登今天說：「納稅人不會承擔任何損失。資金將來自銀行業支付的存款保險費。」

拜登還喊話美國國會制定更嚴厲的監管法規。他指出，2008年金融危機過後實施的「強硬」保護措施，在前任共和黨籍總統川普（Donald Trump）任內遭到取消。

拜登表示：「我將要求國會及銀行監管當局強化銀行業規則，好讓這類倒閉事件再度發生的可能性降低。」

拜登並明確指出，他預期應為這些銀行倒閉案負責的人士要承擔起相關後果。他也強調，聯邦政府這次在短短週末期間做出的迅速反應，與2008年對美國銀行業的紓困不一樣。

拜登說：「我們必須將事件發生的經過與原因完全弄清楚，（好讓）造成事發的人負起責任。」

他表示，不僅美國納稅人不會被要求出錢補償這些銀行的存戶，而且「銀行的管理階層也會被開除」。因為一旦一家銀行被聯邦政府接管，「經營者不應該繼續在這裡工作」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120313

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