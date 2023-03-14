美國數家銀行出狀況 專家：恐影響巴西利率政策

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（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）近日包括矽谷銀行等美國數家銀行出現狀況，巴西專家評估，這恐將影響巴西中央銀行貨幣委員會下周會議決定調高、調低或維持目前13.75%的基準利率。

巴西經濟學教授朗卡利亞（André Roncaglia）指出，正是因為美國聯準會（Fed）猛烈升息造成美債價格重挫，進一步導致美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）及另外2家加密貨幣友善銀行Silvergate和Signature接連關閉。

朗卡利亞還表示，現在美國聯準會必須採取行動遏制金融風險，放慢升息步伐，巴西也應該這樣做，以利經濟成長。

另一位巴西經濟學教授巴格達薩里亞（William Baghdassarian）則認為，美國的銀行關閉事件讓業界質疑貨幣當局經濟保護政策的有效性，所以取決於情況如何發展，可能減少巴西中央銀行調降基準利率的動力。

巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）今天出席一場財經座談會表示，美國的銀行關閉情況嚴重，但巴西仍有降低利率條件。

哈達德認為，美國矽谷銀行出現問題後，人們將開始以更寬廣視野和更長遠眼光思考未來，以適應緊張局勢並防止導致失業率上揚的更大危機。

哈達德重申，如果巴西協調財政和貨幣政策，就可以產生錨定效應，在風急浪高、紛繁複雜的國際潮勢破浪而行；巴西已為任何情況做好準備，只要加強政策協調，聚焦重點產業，巴西成長潛力將高於世界平均水準。（編輯：陳惠珍）1120314