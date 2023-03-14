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矽谷銀行倒閉衝擊程度 投信：可觀察VIX等2指標

2023/3/14 16:09（3/14 16:33 更新）
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（中央社記者韓婷婷台北14日電）美國矽谷銀行（SVB）倒閉風暴引發全球金融市場波動，新光投信董事長劉坤錫今天表示，可以先觀察美國地區銀行指數、恐慌指數VIX兩項關鍵指標，如果沒有進一步惡化，代表金融機構風險沒有外溢，未來衝擊有限。

電動車熱潮下，繼國泰智能電動車ETF、富邦未來車ETF之後，新光投信也將推出新光標普電動車ETF，強調加入AI篩選技術，預計3月20日開始募集，搶搭電動車商機。

劉坤錫今天出席自家新光標普電動車ETF發表記者會，媒體詢問矽谷銀行倒閉風暴對全球金融市場影響，他指出，可以先觀察美國地區銀行指數、恐慌指數VIX兩項關鍵指標，掌握市場對這問題的進展、進度；如果沒有進一步惡化，代表金融機構風險沒有外溢，未來衝擊有限。

劉坤錫表示，此次矽谷銀行破產事件，也會影響美國聯準會（Fed）的升息步伐，現在升息1碼（0.25個百分點）的機率變大。他並認為，此事件有助加速釋放此波漲多後的賣壓，預期事件落幕後，台股有機會回歸輪動格局。

全球電動車ETF再添新兵，新光投信表示，新光標普電動車ETF，追蹤美國標普道瓊指數公司的「標普Kensho電動車市值加權指數」（S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index），無收益分配，每股發行價格15元，最低申購金額為新台幣1.5萬元。

新光投信指出，標普Kensho電動車市值加權指數，採修正式市值加權方式編製，成分股數量不固定，每年5月、11月各調整一次。

截至2023年1月底，新光標普電動車ETF的最新成分股檔數共46檔，投資範圍以全球企業在美國掛牌上市股票、ADR為主，主要企業所屬國家以美國最多，占70.90%、日本占13.80%排名第二、中國12.00%排名第三，其他包括義大利、加拿大、盧森堡及澳洲則占3.3%。（編輯：楊蘭軒）1120314

#劉坤錫
#新光投信
#美國矽谷銀行
劉坤錫
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