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美銀行連環爆 金管會：台灣曝險規模僅4.09億元

2023/3/14 18:24（3/14 18:42 更新）
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美國矽谷銀行等3家銀行相繼倒下後，美國第一共和銀行面臨股價重挫。金管會統計，台灣金融三業及投信基金對美國4家銀行曝險僅新台幣4.09億元，金額不高。（中央社檔案照片）
美國矽谷銀行等3家銀行相繼倒下後，美國第一共和銀行面臨股價重挫。金管會統計，台灣金融三業及投信基金對美國4家銀行曝險僅新台幣4.09億元，金額不高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北14日電）美國矽谷銀行（SVB）等3家銀行相繼倒下後，美國第一共和銀行面臨股價重挫，引起關注。金管會統計，台灣金融三業及投信基金對美國4家銀行曝險僅新台幣4.09億元，金額不高。

短短一週內，美國加密貨幣友好銀行Silvergate Bank、矽谷銀行（SVB）及另一家加密貨幣友好銀行Signature Bank相繼倒閉，影響金融市場信心。受流動性傳言影響，美國第一共和銀行（First Republic Bank）也面臨股價重挫。

金管會今天公布統計，本國銀行、證券自營商及期貨商對美國4家銀行全無曝險部位；保險業對Silvergate Bank、Signature Bank無曝險部位，但截至今年1月底對美國矽谷銀行及第一共和銀行分別持有固定收益投資曝險1.5億元及0.42億元。

除了金融三業外，金管會同步公布投資人透過投信基金持有美國4家銀行的相關曝險部位。

截至今年2月底止，投信基金對矽谷銀行曝險0.8億元、占全體投信基金規模僅0.002%，月減2.38億元；對Silvergate Bank曝險0.04億元、占比0.0001%，月減0.005億元；對Signature Bank曝險0.47億元、占比0.001%，月減0.07億元。

另投信基金2月底對第一共和銀行曝險0.86億元，占全體投信基金規模0.002%，占比均不高。（編輯：潘羿菁）1120314

#金管會
#美國第一共和銀行
#美國矽谷銀行
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