美銀行接連關門 網路謠言和線上轉帳恐助長擠兌

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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國兩家銀行近日相繼迅速倒閉，有學者認為，在網路時代，引發恐懼的推文、令人焦慮的社群軟體對話，加上網路銀行的便利性，可能助長了這波銀行擠兌潮。

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和標誌銀行（Signature Bank）的客戶因擔心損失而大量提款，重創兩家銀行。在這個社群媒體上謠言傳播有如野火蔓延、人們透過應用程式就能移轉資金的時代，銀行倒閉速度之快，令人反應不及。

法新社報導，共和黨籍的美國聯邦眾議院金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）將近日動盪比擬為「第一次由推特引發的銀行擠兌」。

有些令人嚇出冷汗的訊息在金融客戶之間流傳，後來證明是誤導，促使一些人呼籲關注事實，而不是臆測。

過去，「銀行擠兌」是指大批儲戶湧向銀行要求提款，但時代已經變樣了；現在，只要銀行準備金減少的謠言在社群媒體上傳播，客戶就能透過網路轉帳，把謠言化為事實。

矽谷銀行上週宣布壞消息之後不到48小時，就被美國聯邦機構接管。標誌銀行也在僅僅兩天後被迫關門。

在銀行出狀況、聯邦機構接管之前的這段時間內，知名企業家敲響警鐘，在推特上不斷提供建議。

投資人艾克曼（Bill Ackman）週末發布推文說，如果聯邦監管機關不快點介入、保障所有儲戶，其他銀行也會從週一開始面臨擠兌。

與此同時，新創企業創辦人也在通訊應用程式WhatsApp群組內討論銀行遇上麻煩的傳言。

美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）研究員威爾本（Jonathan Welburn）說：「科技結合瘋傳的謠言，助長了危機以前所未有的速度發展。」

他說，網路銀行在2008年金融危機期間就已存在，但「採用這些技術的情況肯定有增無減」。

華府的美利堅大學（American University）金融科技專家艾倫（Hilary Allen）說，銀行監管機關必須採行能迅速暫停銀行交易的「斷路器」措施，以便在遭逢網路攻擊、天氣災害或客戶恐慌時派上用場。

她說，這是「非常具政治性」的做法，「銀行監管機關必須思考，這種技術斷路器會是什麼樣子，以及在什麼情況下要準備部署」。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120316