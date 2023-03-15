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美矽谷銀行事件牽動股市 財長：國安基金適時穩盤

2023/3/15 09:32（3/15 09:58 更新）
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受美國矽谷銀行倒閉風暴影響，亞股14日全盤皆墨。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年3月14日
受美國矽谷銀行倒閉風暴影響，亞股14日全盤皆墨。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年3月14日
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（中央社記者張璦台北15日電）受美國矽谷銀行倒閉風暴影響，亞股14日全盤皆墨。財政部長莊翠雲今天表示，美股、台股有連動性，但美通膨持續降溫，台灣金融業對矽谷銀行等曝險低，國安基金依然在場內，會持續密切關注國內外政經局勢變化，適時穩盤。

莊翠雲今天上午首度赴立法院財委會報告業務，並備質詢，她在會前接受媒體訪問時指出，美國財政部、聯準會（Fed）、存款保證公司都已採取緊急措施，確保美國矽谷銀行所有儲戶都能取回存款，並端出定期融資計畫，解決資金困難，縮小事件影響。

莊翠雲表示，台股與美股有連動性，近日確實有些動盪，但投資人要有信心，因為台灣金融業對美國矽谷等3家銀行曝險低，公股行庫曝險更低，國安基金目前仍在場內，持續觀察國內外政經局勢變化，適時穩盤，維持台股穩定。

她說，台灣央行跟金管會都已說明，美國矽谷銀行事件不會衍生系統性風險，另外，美國通貨膨脹持續降溫，2月消費物價年增6%，往好的方向走，也激勵美股上漲。（編輯：郭無患）1120315

#莊翠雲
#美國矽谷銀行
#國安基金
莊翠雲
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