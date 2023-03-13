矽谷銀行關閉 朱澤民：不會重演雷曼兄弟事件

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美國矽谷銀行（SVB）關閉引發恐慌。主計總處主計長朱澤民13日列席立法院財政委員會進行業務報告時答詢表示，應不至於變成雷曼兄弟事件，對台灣衝擊也有限，可能對股市有些影響，但經濟成長率不會因此下修。中央社記者吳家昇攝 112年3月13日

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）美國矽谷銀行（SVB）關閉引發恐慌，外界憂心將掀起蝴蝶效應，波及台灣，主計總處主計長朱澤民今天表示，應不至於變成雷曼兄弟事件，對台灣衝擊也有限，可能對股市有些影響，但經濟成長率不會因此下修。

美國聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行關閉，並將其存款轉至另一間存款保險銀行，引爆自2008年金融海嘯後最大銀行業危機隱憂。總公司位在加州聖克克拉的矽谷銀行為全美第16大銀行，主要服務科技、風險投資以及新創公司。

華爾街日報指出，自美國聯準會（Fed）啟動升息循環壓制通膨後，新創公司以超乎矽谷銀行預期的速度提款，加上新的投資停滯不前，矽谷銀行無新的資金流入，同時持有債券因利率上升而價值縮水，導致銀行被迫關閉。

朱澤民今天赴立法院財政委員會進行業務報告，民進黨立委林楚茵關切美國矽谷銀行關閉是否掀起蝴蝶效應，對台灣造成影響。

朱澤民表示，矽谷銀行屬於區域性銀行，存放款對象集中科技業，加上台灣金融業對矽谷銀行曝險金額非常少，只有壽險業、投信業合計約4億多元的影響。

朱澤民也說，美國聯準會已經開會討論相關事宜，以美國經驗，應該不會讓他變成以前雷曼兄弟那麼嚴重；至於對台灣影響，可能間接影響股市，但經濟成長率不會因此下修。（編輯：張均懋）1120313