美銀行一週倒3家 金管會清查台金融三業曝險1.5億

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（中央社記者謝方娪台北13日電）美國加密貨幣友好銀行Silvergate Bank終止營運，美國矽谷銀行及另一間加密貨幣友好銀行Signature Bank也陸續倒閉。金管會清查，金融三業對3家銀行僅曝險新台幣1.5億元。

Silvergate Bank 8日終止營運並清算資產，矽谷銀行（SVB）則因流動性不足，10日遭聯邦監管機構關閉並接管。不僅如此，為避免銀行危機擴散，紐約銀行監管機構12日再關閉Signature Bank，美國短短一週內已有3家銀行倒下。

金管會今天重新清查，本國銀行、證券期貨商確定對3家銀行均無曝險；保險業對加密貨幣友好銀行Silvergate Bank及Signature Bank無曝險，但對矽谷銀行有投資曝險1.5億元，主要是有一家壽險業持有的債券曝險部位。

至於投資人透過投信基金持有的曝險部位，截至今年1月底止，投信基金對Silvergate Bank曝險0.045億元、對矽谷銀行曝險3.18億元、對Signature Bank曝險0.54億元，曝險金額均不高。（編輯：潘羿菁）1120313