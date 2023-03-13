美國當局掛保證 矽谷銀行儲戶都能取回全額存款

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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國金融當局今天宣布一項紓困計畫，將確保矽谷銀行所有儲戶都能取回「全額」存款，而美國納稅人不需承擔任何損失。

美國財政部、聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）和聯邦準備理事會（Fed）發表聯合聲明說，自3月13日起，儲戶將可取得所有存款。

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉後，相關單位幾天來都在竭力避免此事件波及其他金融機構，引起更廣泛效應。

聯合聲明指出：「我們正在採取果斷行動，透過增強公眾對我們銀行系統的信心，來保護美國經濟。」

在可能的重大發展中，聯準會宣布將向銀行提供額外資金，以協助銀行滿足儲戶需求，包括提款。

聯邦存款保險公司為受保銀行存款提供的標準保險，每個帳戶只提供最高25萬美元的擔保。

不過，根據「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，聯邦銀行法律將允許聯邦存款保險公司保護未投保的儲戶存款，因為若不這麼做，可能導致金融系統性風險。

矽谷銀行增資失敗又遭客戶擠兌，短短48小時宣告倒閉，美國監管機構10日接手控管；自1980年代以來，矽谷銀行是全美各地初創企業的主要貸款機構。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120313