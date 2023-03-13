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矽谷銀行倒閉 王美花：對台灣影響不大

2023/3/13 09:40（3/13 10:25 更新）
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美國矽谷銀行倒閉遭接管，經濟部長王美花13日表示，對台灣影響不大。（中央社檔案照片）
美國矽谷銀行倒閉遭接管，經濟部長王美花13日表示，對台灣影響不大。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北13日電）美國矽谷銀行倒閉遭接管，經濟部長王美花今天表示，美國財政部已提出對策，將確保銀行相關存款，而台灣與美國有些連結，但主要仍是美國新創圈受影響程度較大，對台灣影響不大。

美國第16大銀行矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB），主要服務科技與新創公司。2022年底前，銀行總資產為2090億美元，存款總額為1757億美元。矽谷銀行日前揭露鉅額虧損，導致美國銀行股重挫後，美國聯邦存款保險公司（FDIC）隨後宣布矽谷銀行關閉，引發外界高度關注。

王美花今天在立法院受訪表示，都有注意新創銀行發展，今天上午也看到美國財政部發表意見，將確保銀行相關存款；她說，美國政府應全力協助，而台灣與美國有些連結，主要還是美國新創圈受影響程度較大，台灣影響不大，現在美國政府已跳出來解決問題，後續應會有較好結果。

美國財政部、聯準會，以及美國聯邦存款保險公司於美東時間12日傍晚發表聯合聲明，宣布矽谷銀行（Silicon Valley Bank）的儲戶可於13日起支取其在銀行內的資金。

根據金管會調查，台灣本國銀行、保險業及證券商對美國矽谷銀行並無曝險；基金方面，僅投信基金對矽谷銀行曝險新台幣3億元。（編輯：張均懋）1120313

#矽谷銀行
#SVB
#王美花
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