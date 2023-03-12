矽谷銀行倒閉前2週 執行長賣股票套現上億

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國矽谷銀行（SVB）倒閉前，執行長貝克剛依一項交易計畫，出售價值360萬美元（約新台幣1億1103萬元）母公司股票，不到2週後，公司就對外揭露有鉅額虧損並因而倒閉。

彭博報導，根據監管機構檔案，貝克（Greg Becker）2月27日出售1萬2451股母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）的股票，是他一年多來首次出售股票。貝克是在1月26日提出相關交易計畫，使他得以出售這些股票。

矽谷銀行月初致函股東，稱公司在承受虧損後，將試圖籌集逾20億美元的資金，這項公告導致公司股價暴跌，就算貝克呼籲客戶保持冷靜都沒有用。

在信函引發一週的混亂之後，矽谷銀行10日倒閉。

針對貝克拋售股票一事，以及他在提出交易計畫時是否知道銀行打算增資，貝克與矽谷銀行都未立即回覆詢問。

檔案顯示，這次股票交易是透過貝克控制的可撤銷信託（Revocable Trust）帳戶進行。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120312