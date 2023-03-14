矽谷銀行風暴拖累重挫 金管會：台股仍是亞股前段班

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受矽谷銀行風暴影響，台股14日下跌200.07點或1.29%。金管會表示，台股14日表現在亞洲股市仍屬前段班。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北14日電）受矽谷銀行風暴影響，台股今天下跌200.07點或1.29%。金管會表示，台股今天表現在亞洲股市仍屬前段班；若檢視今年截至3月13日止，台股漲幅達1成，居亞洲主要股市排名第一。

受到美國矽谷銀行（SVB）倒閉風暴波及，亞股倒一片，台股今天收盤下跌200.07點，收在15360.42點，失守15400點關卡。

金管會證期局主秘黃厚銘今天在例行記者會指出，受到美國矽谷銀行被接管影響，美國股價指數均大幅震盪，台股今天跌幅達1.29%，同時間日本跌幅為2.4%、韓國跌幅2.3%、香港跌幅2%、上海跌幅0.9%、新加坡跌幅0.1%，台股表現仍為亞股前段班。

若檢視今年截至3月13日止，台股漲幅則達10.06%，優於韓國漲幅7.79%、日本漲幅6.66%、上海漲幅5.81%、深圳漲幅4.44%、香港跌幅0.43%、新加坡跌幅3.66%、美國那斯達克漲幅6.9%，台股漲幅為亞洲主要股市之冠。

黃厚銘表示，截至2月底台股本益比為11.41倍，現金殖利率達4.45%，加計股票股利為4.64%，國內上市櫃公司今年2月營收為新台幣6兆元，雖年減9.58%，為歷年同期次高，表現仍相當好，顯示台股基本面仍穩健，金管會將持續注意國際整體金融局勢變化。（編輯：林淑媛）1120314