矽谷銀行風暴拖累台股 法人：觀察Fed是否轉鴿

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（中央社記者江明晏台北14日電）台股今天下跌200點，收在15360.42點。法人分析指出，美國矽谷銀行（SVB）倒閉事件讓台股今天遭遇亂流，但未破壞上升結構，後續觀察美國Fed升息政策是否由鷹轉鴿，將有利修正提早落幕。

台股加權指數今天終場下跌200.07點，收在15360.42點，跌幅1.29%，成交金額新台幣2317.04億元。

投顧分析師指出，美國矽谷銀行風暴延燒，加上北韓再次發射2枚短程彈道飛彈，製造地緣緊張情勢，台股今天電子、金融、塑化、航運等權值股全面下跌，僅有受惠核二廠2號機除役的綠能概念股、軍工概念股及生技股表現較為強勢。

分析師指出，美國矽谷銀行持有的美國政府債券，因美國聯準會（Fed）快速升息造成價值減損，進而引發倒閉，勢必對3月下旬將召開的FOMC利率決策會議帶來影響，但美國通膨數據仍未明顯降溫，即將公布的消費者物價指數（CPI）以及生產者物價指數（PPI），都將成為升息幅度的風向指標。

就技術面來看，分析師指出，台股加權指數跌破月線後，萬五整數關卡堪稱是多方關鍵防線，而Fed若因銀行倒閉事件而轉趨鴿派，將使季均線更具支撐力，也有利於此波修正提早告一段落。

整體而言，分析師指出，矽谷銀行倒閉事件能否發揮「壞消息就是好消息」的作用，讓Fed的升息政策由鷹轉鴿，將是未來觀察重點。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，針對美國矽谷銀行風暴，美國政府端出一系列穩定銀行體系措施，可望避免最壞情況，不至於釀成系統性風險，但由於投資人仍對金融市場抱持不確定性態度，資金湧向避險商品，對股市發展不利。

他指出，SVB風暴不至於釀成系統性風險，只是目前市場氣氛有多空亂流，理論上應該不會更惡化，只要指數能支撐在農曆春節開紅盤的跳空缺口15291點之上，就意味著台股只是盤整時間延長，還沒有破壞上升結構。後續則要留意Fed如何在暫緩升息避免製造更多銀行倒閉與解決通膨問題之間取得平衡。（編輯：楊蘭軒）1120314