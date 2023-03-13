矽谷銀行倒閉歐洲銀行股大失血 德法官方信心喊話

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（中央社法蘭克福13日綜合外電報導）美國矽谷銀行倒閉，引發投資人害怕其他地區銀行業受牽連。歐洲多家銀行股價今天應聲重挫，瑞士信貸更一度大跌至歷史新低；德國與法國當局趕緊強調各自金融體系並無危險。

法新社報導，矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）上週不堪客戶大規模擠兌，10日遭到美國當局接管。儘管美方昨天出面確保存戶可取回資金、試圖提振對銀行體系的信心，但歐洲銀行股今天早盤仍遭逢嚴厲打擊。

其中瑞士第2大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）盤中重摔14.30%，創下史上最低價2.139瑞郎。德國前兩大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）與德國商業銀行（Commerzbank）各挫跌6.7%與12%，西班牙國際銀行（Santander）下跌7.4%，荷蘭國際集團（ING）重挫8.3%。

德國聯邦金融監管局（BaFin）今天表示，美國矽谷銀行的處境不會對德國金融穩定構成威脅，因為兩者並無「系統上的關聯」。

德國聯邦金融監管局還說，已下令矽谷銀行德國分行暫停業務。當局指出，總部設在法蘭克福的矽谷銀行德國分行並未在德國提供存款服務，截至去年底資產總額為接近7億9000萬歐元（約新台幣258億元）。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天也告訴法國新聞電台（France Info），美國矽谷銀行及Signature銀行的倒閉案，不會對法國金融機構構成危險。

勒麥爾表示，他「未見到任何連帶風險」，因此不需要對法國銀行發布「特殊警示」；法國的銀行與金融體系「穩固」，「流動性比率高」，抵擋得住衝擊。

勒麥爾補充說，法國銀行業與著重經營尖端科技企業客戶的矽谷銀行不同，「曝險不侷限在單一產業」，而是「非常多元化」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120313