矽谷銀行倒閉效應 林啟超：不排除聯準會3月僅升1碼

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（中央社記者謝方娪台北13日電）曾為科技創投最愛的美國矽谷銀行，因流動性不足倒閉遭接管，震動全球金融股。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，矽谷銀行事件並非雷曼翻版，但在此事影響下，不排除美國聯準會3月僅升1碼。

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉遭到政府接管，被視為金融海嘯後最大銀行業危機，市場不僅高度關注金融圈後續是否引發傳染效應，更讓市場對美國聯準會（Fed）利率決策預期有大幅轉彎。

林啟超指出，矽谷銀行倒閉主因在於資產負債管理不當，觀察矽谷銀行經營模式，資金來源有逾8成來自存款，投放於科技新創企業等其他商業融資及中長期債券部位加總則逼近9成，「資產負債錯配，最怕的就是存款流失」。

矽谷銀行倒閉後，市場一度憂心如雷曼風暴翻版，不過林啟超分析，矽谷銀行規模小，僅為第一大銀行JP Morgan（摩根大通）規模的5.8%，且美國政府在第一時間即出手接管，因此矽谷銀行事件被形容如雷曼般的系統性風險，他認為言過其實。

不過，林啟超指出，矽谷銀行倒閉反映出過去1年美國暴力升息的貨幣政策遞延衝擊逐漸顯現，信貸政策趨緊、貨幣供給減速，連帶使企業籌資成本及難度提高，生產活動走緩及毛利下滑，讓景氣衰退壓力仍存在，預期今、明2年零星信用事件仍可能發生。

不僅如此，矽谷銀行事件將可能加深美國聯準會3月利率決策難度。林啟超認為，不排除美國聯準會3月會議由市場原先預期的升息2碼（0.5個百分點）降至1碼（0.25個百分點）。

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在投資策略上，林啟超建議，因政策不確定性大，景氣及市場呈現多重宇宙，投資配置上應側重穩定的現金流為優先。

至於國內金融業該從矽谷銀行事件中學到什麼，林啟超認為，無論放款或投資都應注意風險集中度，且注意客戶是否過度槓桿；至於台灣所受影響，主要還是因矽谷銀行影響金融市場波動性，而非台灣有直接投資曝險或經營模式類似等潛在風險。（編輯：潘羿菁）1120313