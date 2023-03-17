矽谷銀行被接管 母公司申請破產保護

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（中央社紐約17日綜合外電報導）矽谷銀行母公司「矽谷銀行金融集團」今天表示，集團已聲請依據美國破產法第11章的保護規定，在法院監督下進行重整，為手頭資產尋求買家。矽谷銀行數天前已遭聯邦監管機構接管。

路透社報導，矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）在聲請破產保護之前，曾在3月13日表示，打算為旗下企業研究是否有策略性替代選項。

據報導，該集團矽谷銀行證券（SVB Securities）和矽谷銀行資本（SVB Capital）及其普通合夥實體都未涵蓋在破產保護聲請中。

矽谷銀行金融集團表示，打算持續此一作法，為旗下企業以及其他資產和投資評估替代性選項。

路透社15日曾報導，矽谷銀行金融集團正研究，為出售資產爭取破產保護。

加州監管當局10日關閉了矽谷銀行，成為繼華盛頓互惠公司（Washington Mutual）在2008年金融危機期間破產以來，最大的銀行倒閉事件。

矽谷銀行事件使銀行股暴跌，從而令人擔心，恐將波及全球市場。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120317