SVB事件僅掀冰山一角？專家示警市場留意3風險

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（中央社記者謝方娪台北18日電）美國矽谷銀行遭接管後，對瑞信前景的疑慮一度再掀市場恐慌，雖在監管機構及時因應下警報暫時解除，但專家表示，應留意主要央行快速升息對金融市場流動性及實體經濟造成的負面衝擊等3大風險。

不到兩週內，美國加密貨幣友好銀行Silvergate Bank及Signature Bank陸續倒閉，矽谷銀行（SVB）因流動性不足遭接管，瑞士信貸銀行（CS）則一度因市場疑慮升溫導致股價崩落。即使美國及瑞士監管機關及時因應阻止危機蔓延，市場仍高度關切後續衝擊是否還在發酵。

富邦金首席經濟學家羅瑋表示，美國SVB事件帶來3個警示，第一，SVB事件爆發後，市場終於意識到主要央行快速升息後可能引發市場流動性危機，後續市場必須提高警覺，快速升息對金融市場流動性及實體經濟造成的衍生性效應不容忽視。

羅瑋指出，SVB事件後，美國監管機關快速推出相應機制保障存款人權益，但不少美國民眾仍相當緊張，將資金提出或轉存大銀行，中小型銀行流動性變得更緊，進而將衝擊對中小企業放款，因此此事件對美國實體經濟將有一定程度的影響。

第二，SVB事件後，市場預期美國聯準會（Fed）升息節奏將會放緩，同時意味高利率維持的時間將比預期更久，部分體質較差的金融機構及企業可能會在高利率下被迫現出原形，走向破產倒閉、債信被降評、甚至出現違約等。

羅瑋進一步指出，SVB事件後，市場對美國終端利率預期下降，對新興市場而言，利差比原先預期小，資金被抽離的風險稍微降低，先進國家金融機構風險將比新興市場主權債信危機更值得市場留意。

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第三是市場後續必須留意產業存貨回補速度，羅瑋表示，去年高通膨及高利率對美國中產階級實質所得造成相當影響，必需品消費支出排擠非必需品需求，以致出現產業庫存去化難題。

他提到，目前傳產存貨已降到新低水準，消費電子庫存去化則可能到第2季才告一段落，若企業存貨回補速度加快，對於以製造業為主的新興市場國家，如台灣、南韓、中國及越南等，出口將有機會加速復甦，但若存貨回補速度不理想，景氣預期將相對不樂觀。（編輯：翟思嘉）1120318