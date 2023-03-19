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矽谷銀行倒閉衝擊 美中型銀行尋求當局保障存款

2023/3/19 15:06
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（中央社舊金山18日綜合外電報導）法新社引述彭博報導，美國中型銀行聯盟要求聯邦監管機構為所有客戶的存款提供兩年擔保，甚至超過平常的25萬美元上限，以避免在矽谷銀行倒閉後受到影響。

彭博（Bloomberg）這篇報導指出，美國中型銀行聯盟（Mid-Size Bank Coalition of America）致函當局指出，這項措施將「立即阻止小型銀行的存款被提領，穩定銀行業，並大幅降低更多銀行倒閉的可能性」。

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank近來相繼倒閉引發對銀行業的信任危機。

目前，在美國，存款受到銀行業監管機構聯邦存款保險（FDIC）擔保，金額最高可達25萬美元。

根據彭博報導，銀行聯盟表示：「儘管銀行業的整體體質和安全狀況良好，但對最大型銀行的信心幾乎都受到了影響。」

信中呼籲聯邦存款保險、聯邦準備理事會（Federal Reserve ）以及財政部長葉倫（Janet Yelle）確保讓信心「立刻恢復」。

這些銀行提案，透過增加已向聯邦存款保險提交的存款擔保提撥金，來挹注這項措施。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1120319

#彭博
#矽谷銀行
#美國中型銀行聯盟
彭博
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