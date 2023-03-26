銀行業動盪 IMF總裁示警金融穩定風險上升

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美國矽谷銀行（圖）倒閉、瑞士信貸遭對手瑞銀集團強制併購。IMF總裁喬治艾娃26日示警，在銀行業近期經歷動盪後，金融穩定性面臨的風險已然增加。（中央社檔案照片）

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（中央社北京26日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天示警，在銀行業近期經歷動盪後，金融穩定性面臨的風險已然增加，有必要提高警覺。

法新社報導，喬治艾娃在北京舉行的「中國發展高層論壇」中表示，全球經濟成長因烏克蘭的戰爭放緩至3.0%以下，加上貨幣緊縮政策，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情留下的「傷疤」，她預期2023年將是「又一個富有挑戰性的年分」。

喬治艾娃說「不穩定性異常地高」，全球中期經濟前景可能依然疲弱，「金融穩定性面臨的風險顯然也已經增加」。

「在債務水準偏高的時期，為了打擊通膨所需，從長期低利率快速轉變成高出許多的利率，無可避免地衍生出壓力和脆弱性，一些先進經濟體銀行業近期的發展即可證明。」

喬治艾娃作上述評論前，美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉、瑞士信貸（Credit Suisse）遭對手瑞銀集團（UBS）強制併購撼動了金融業，令人擔心局勢可能擴散。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1120326