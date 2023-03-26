更多編輯台推薦新聞：
蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂
國際

蒲亭升高核威脅 俄羅斯核武規模與指揮權一篇看懂

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位
國際

埃及古神廟逾2000個公羊頭木乃伊出土 凸顯法老王地位

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
矽谷銀行倒閉
新聞專題
矽谷銀行倒閉1/34
首頁 / 國際

銀行業動盪 IMF總裁示警金融穩定風險上升

2023/3/26 22:01（3/27 10:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國矽谷銀行（圖）倒閉、瑞士信貸遭對手瑞銀集團強制併購。IMF總裁喬治艾娃26日示警，在銀行業近期經歷動盪後，金融穩定性面臨的風險已然增加。（中央社檔案照片）
美國矽谷銀行（圖）倒閉、瑞士信貸遭對手瑞銀集團強制併購。IMF總裁喬治艾娃26日示警，在銀行業近期經歷動盪後，金融穩定性面臨的風險已然增加。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京26日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天示警，在銀行業近期經歷動盪後，金融穩定性面臨的風險已然增加，有必要提高警覺。

法新社報導，喬治艾娃在北京舉行的「中國發展高層論壇」中表示，全球經濟成長因烏克蘭的戰爭放緩至3.0%以下，加上貨幣緊縮政策，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情留下的「傷疤」，她預期2023年將是「又一個富有挑戰性的年分」。

喬治艾娃說「不穩定性異常地高」，全球中期經濟前景可能依然疲弱，「金融穩定性面臨的風險顯然也已經增加」。

「在債務水準偏高的時期，為了打擊通膨所需，從長期低利率快速轉變成高出許多的利率，無可避免地衍生出壓力和脆弱性，一些先進經濟體銀行業近期的發展即可證明。」

喬治艾娃作上述評論前，美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉、瑞士信貸（Credit Suisse）遭對手瑞銀集團（UBS）強制併購撼動了金融業，令人擔心局勢可能擴散。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1120326

#矽谷銀行
#瑞士信貸
#IMF
延伸閱讀
緩解銀行業危機 Fed聯手多國央行提升美元流動性面臨銀行業危機及通膨兩難 聯準會升息1碼瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
矽谷銀行瑞信爆雷華人資金湧入香港？似空穴來風