矽谷銀行所有存放款將售予第一市民銀行

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聯邦存款保險公司26日表示，第一公民銀行將購買矽谷銀行（圖）「所有的存款和放款」。（路透社）

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）聯邦存款保險公司（FDIC）今天表示，矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）在3月初破產後，第一公民銀行（First Citizens Bank）將購買矽谷銀行「所有的存款和放款」。

法新社報導，聯邦存款保險公司表示，這項交易涵蓋1190億美元（約新台幣3.6兆元）的存款和720億美元（約新台幣2.16兆元）資產，「矽谷銀行17家分行，明天將以第一公民銀行的名稱開門」。

聯邦存款保險公司補充說，矽谷銀行的存款戶將「自動成為第一公民銀行的存戶」，聯邦存款保險公司也將繼續為存款提供保險。

矽谷銀行依資產計算為美國第16大銀行，自1980年代以來一直是美國新創企業的主要放款機構，不過矽谷銀行在突然出現的存款擠兌後倒閉，促使監管機構介入取得控制權。

美國財政部，聯邦準備銀行，以及聯邦存款保險公司，制訂了確保矽谷銀行客戶能夠提取存款的計劃，同時聯準會也為銀行引入了一種新的貸款工具，防止矽谷銀行快速倒閉的事件重演。（譯者：屈享平/核稿：陳政一）1120327