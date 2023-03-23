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面臨銀行業危機及通膨兩難 聯準會升息1碼[影]

2023/3/23 02:08（3/23 09:24 更新）
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美國聯邦準備理事會（Fed）22日宣布升息1碼。（中央社檔案照片）
美國聯邦準備理事會（Fed）22日宣布升息1碼。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉引發市場動盪，儘管全美上月通膨趨緩，但仍居高不下，美國聯邦準備理事會（Fed）今天決定升息1碼。

聯準會曾於去年3月及5月分別升息1碼（0.25個百分點）及2碼（0.5個百分點），6月、7月、9月及11月連續4次升3碼（0.75個百分點），12月則僅升2碼，今年首次會議時只升1碼。

聯準會在今天舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議宣布升息1碼，加上之前的升幅，自去年3月以來，聯準會迄今已升息19碼，或4.75個百分點。

在此之前，美國勞工部曾公布2月消費者物價指數（CPI）年增6%，符合市場預期，並創下2021年9月以來最低年增幅度，顯示通貨膨脹持續降溫。

美國矽谷銀行本月中旬倒閉引發軒然大波，分析師原本預估，聯準會3月可能不會升息。（譯者：陳正健）1120323

影片來源：Federal Reserve
#聯準會
#升息
#美國矽谷銀行
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