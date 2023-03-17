若銀行倒閉 金管會：逾98%存戶存款均受保險保障

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（中央社記者謝方娪台北17日電）美國矽谷銀行倒閉風暴讓金融韌性成市場焦點。在台灣，每一存款人在同一家銀行存款本金及利息合計會受最高保額新台幣300萬元保障，金管會揭露，截至2022年底受保障存戶比高達98.01%。

近期美國銀行接連倒3家，全球金融股經歷一片震盪，銀行業經營韌性引起各界關注。金管會主委黃天牧20日將赴立法院財政委員會，針對「美國銀行倒閉事件是否引發新金融危機及台灣金融產業曝險程度與因應之道」進行專題報告。

根據金管會出具的書面報告，自2011年1月1日起，每一存款人在國內同一家要保機構存款本金及利息合計受到最高保額300萬元保障，截至2022年底受保障存戶比高達98.01%。

金管會官員說明，剩下近2%多半為法人戶，即法人可能在同一家要保機構存款大於300萬元，存款金額並未完全被存保最高300萬元保額涵蓋，因此未納入受保障存戶比率的分子計算。

金管會表示，為管理承保風險，中央存保採行積極風險控管機制，及早發現問題要保機構、及早介入處理。

配合主管機關監理政策，中央存保已採行相關風險管理措施，針對銀行流動性，存保按月及季監控LCR、NSFR、流動準備比率等法定比率，以及銀行存放比、金融業以外前20大存款戶占存款總額比率等指標。

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截至今年2月底，共404家收受存款機構皆已參加存款保險，包括38家本國銀行、30家外銀及陸銀在台分行、23家信合社、中華郵政、全國農業金庫、283家農會信用部、28家漁會信用部。僅德商德意志銀行台北分行因已受德國存款保險保障，免予參加。

金管會指出，國銀整體資產品質良好、體質穩健，金管會將持續強化銀行風險承擔能力、接軌國際監理規範，並將持續關注國際金融情勢發展及銀行業財務業務情況，要求銀行落實授信及投資風控，持續強化經營韌性。（編輯：潘羿菁）1120317