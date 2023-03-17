美國銀行倒閉事件 央行：不致於變成全球金融危機

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（中央社記者蘇思云台北17日電）美國銀行倒閉事件引發外界關注，央行表示，各國監理機關迅速因應，不致於演變成全球性金融危機，評估短期對國內金融市場衝擊不大，加上本國銀行財務健全、資產負債結構不同，台灣金融體系應不致於產生系統性風險。

立法院財政委員會將在20日邀金管會、中央銀行對「美國銀行倒閉事件是否引發新金融危機及台灣金融產業曝險程度與因應之道」 進行專題報告。

央行書面報告指出，美國Silvergate Bank、矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）及標誌銀行（Signature Bank）陸續因擠兌導致流動性不足，而接連宣布倒閉，其中SVB及標誌銀行今年3月遭聯邦存款保險公司（FDIC）接管，Silvergate Bank 將依美國監管程序進行自願清算。

SVB為美國第16大銀行、加州第5大的銀行，去年底資產達2090億美元，其中放款餘額742億美元，屬中型銀行。

央行指出，SVB宣布倒閉後，今年3月12日加州金融保護與創新局委任FDIC為接管機構，並成立Deposit Insurance National Bank of Santa Clara，將SVB存款移轉至該行以確保存戶權益。

央行指出，美國財政部、美國聯準會（Fed）及FDIC也發布聯合聲明，承諾SVB存款全額保障，且不會由納稅人承擔SVB損失，以穩定民眾信心，不致持續擠兌。

央行表示，Fed也宣布3月12日啟動銀行定期融資計畫（Bank Term Funding Program, BTFP），符合條件的存款機構可提供美國公債及機構房貸擔保證券（Agency MBS）等合格資產為抵押品，可以面額向Fed申請長達1年期的貸款，以確保銀行流動性。

央行表示，各國監理機關迅速因應，相關事件不致於演變為全球性金融危機。加上SVB、標誌銀行及Silvergate Bank等3家倒閉銀行的資產規模達3308億美元，接近2008年金融危機時3736億美元，不過，2008年金融危機主要因倒閉銀行規模大且彼此關聯性高，此次事件屬個別銀行，跟2008年金融危機不能相提並論。

央行表示，根據金管會統計，台灣金融業整體對SVB曝險不高，加上台灣金融業體質健全，尚無引發系統性風險之虞。

近期美國銀行發生倒閉事件後，瑞士信貸集團也爆發財務危機，造成全球金融市場動盪，帶動國內股匯市狹幅波動，但台灣整體金融市場所受衝擊不大。央行表示，未來國際金融事件外溢如有引發國內銀行體系資金不正常流出之虞時，央行將充分支應市場流動性，以維持金融體系穩定。

央行表示，美國銀行倒閉事件短期對台灣金融市場衝擊不大、加上台灣銀行財務健全、資產負債結構與SVB不同，且未高度參與加密貨幣交易，台灣金融體系應不致於產生系統性風險。

央行將隨時密切關注事件後續發展，並妥善運用各種政策工具，以維持台灣金融穩定。（編輯：潘羿菁）1120317