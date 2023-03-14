美國2月CPI年增6%符合市場預期 金融不穩牽動升息

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美國勞工部14日公布，2月消費者物價指數年增6%，符合市場預期，通貨膨脹創40年來新高後連8降。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市購物。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年3月14日

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（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）美國通貨膨脹持續降溫，2月消費物價年增6%，符合市場預期，但房租等物價壓力仍沉重。聯準會下週集會除關注物價走勢，近期多家銀行倒閉引發憂慮，也可能影響升息幅度。

勞工部今天公布，美國2月消費者物價指數（ CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 ）年增6%，低於1月的6.4%；去年6月以9.1%創40年來新高後連8降，達2021年9月以來最低點。如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率從1月的5.6%降至5.5%，創2021年12月以來新低。

至於單月物價變化，CPI經季節調整上漲0.4%，漲幅低於1月的0.5%。核心物價月增率從1月的0.4%升至0.5%，是唯一走升且高於市場預期的數值。

聯邦準備理事會（Fed）一年來積極升息，致力讓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間因供需失衡而飆升的物價恢復穩定。近幾個月數據顯示聯準會壓抑需求奏效，但勞動市場吃緊帶動薪資上漲，不利通膨迅速降溫，整體物價漲勢與聯準會目標2%仍有一段距離。

根據勞工部數據，包含房租的居住費用2月上漲0.8%，占整體物價漲幅超過7成。

聯準會升息導致購屋市場急凍，許多民眾放棄買房、改為租屋，以致房租居高不下。但經濟學家預期今年春季起房租會逐漸回穩，反映在未來幾個月的通膨數據上。

2月通膨趨緩重要因素之一是能源價格由漲轉跌，其中，天然氣價格下跌8%，創2006年10月以來最大單月跌幅，抵銷汽油價格持續回升的局面。

美國年初消費暢旺，通膨降溫似乎遇到瓶頸，投資人一度擔憂聯準會3月可能恢復升息2碼（0.5個百分點）。但上週開始，矽谷銀行（SVB）等區域金融機構陸續倒閉，聯邦主管機關緊急因應，以防擠兌風潮蔓延，聯準會官員下週集會思考升息幅度時可能將金融體系穩定納入考量。

此外，美國工資成長趨緩、職缺數量略微減少，市場預期明天公布的2月零售銷售月減0.4%，扭轉1月激增3%的態勢，也都有助於聯準會維持2月升息1碼的步調。

芝加哥商品交易所集團（CME）最新利率期貨市場行情顯示，聯準會22日宣布升息1碼的機率超過80%，遠高於一週前的30%；升息2碼的機率則從一週前逼近70%歸零。（編輯：周永捷）1120314