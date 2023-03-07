景氣混沌不明 財政部估首季出口跌破千億美元探2年低

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（中央社記者張璦台北7日電）台灣2月出口金額創近2年低，連6個月衰退；展望未來，半導體、資通、鋼鐵等產業傳出訊息好壞參半，景氣混沌不明之下，財政部預估首季出口規模將降至千億美元以下、為近8季新低，年減幅度落在18%至19.5%、創近14年來同季最深跌幅。

財政部今天公布2月出口為310.5億美元、為近24個月低點，年減17.1%，累計前2月出口625.6億美元、年減19.2%。

分析出口後市，財政部統計處長蔡美娜指出，3月出口篤定連7黑，累計首季年減幅度可能落在18%至19.5%、比主計總處預估的更悲觀，料創金融海嘯後，近14年來同季最深跌幅。

蔡美娜表示，主計總處目前估計第1季出口約1023億美元，3月出口規模要來到397億美元，才能達標；不過，按季節走勢推估，3月出口值將落在350億美元至365億美元之間。

也就是說，首季出口恐降至千億美元以下，預估最高值僅990.6億美元、創繼民國110年第1季出口979億美元後的新低水準。

出口景氣混沌未明之際，蔡美娜表示，產業傳出的訊息好外參半，以科技業來說，韓國晶圓代工大廠三星傳出鎖定成熟製程，低價搶訂單，雖未經官方證實，但無風不起浪，顯示整個半導體業依然處於庫存調整期，且成熟製程市況未見改善。

不過，她指出，記憶體供應鏈積極去化庫存後，減產效應會慢慢浮現，且順應新趨勢，消費性電子產品搭載的記憶體容量將提高，加上寄望中國內需市場逐漸回溫，記憶體業者認為，第3季會迎來旺季。

資通與視聽產品方面，蔡美娜表示，依然偏向悲觀，主要是整體經濟不確定性以及高通膨影響，再加上沒有重大突破性技術出現，都將壓抑消費者換機力道。

2月出口連16黑的光學器材，蔡美娜指出，電視、IT面板庫存水位已降到相對低，價格也降無可降，因此部分客戶判斷可以出手，為年底的旺季提前拉貨。

此外，蔡美娜指出，鋼鐵業者認為，最壞時刻已過去，國際鋼市在第2季將進入傳統旺季，且中國政治改組確認後，明確定調提振製造業投資以及房市，汽車產業也希望能加速恢復生產量能，加上土耳其強震後重建，都是鋼鐵業利多因素。

至於機械，蔡美娜表示，除俄烏戰爭增加國防軍工支出，目前也看到航太、汽車等市場慢慢增溫，同時，業界高度期待中國解封後，自動化設備需求逐漸湧現，機械業下半年有望看到春燕。

以全年表現來說，據主計總處最新預估，蔡美娜表示，出口將逐季改善，但復甦期程往後推延一個季度，至今年第4季才可望由黑翻紅，主要反映目前全球終端需求改善的幅度，以及總體經濟修復的力度，依然屬於相對疲弱水準。

她指出，國際機構近期順勢下修美國進口與中國出口的成長，也就是台灣對美國的輸出會受影響，中國方面，兩岸之間在產業上存在關聯性，如果中國出口放緩，對台灣原物料或中間財的採購會相對少一些，牽制台灣外貿表現。（編輯：潘羿菁）1120307