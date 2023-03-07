2月出口310.5億美元連6黑 電子零組件年減17.8%

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（中央社記者張璦台北7日電）終端需求持續疲軟，財政部今天公布2月出口310.5億美元、為近24個月低點，衰退17.1%、連6黑。累計前2月出口年減19.2%，其中主力貨品電子零組件衰退18.9%，雙創近14年來同期最深跌幅。財政部分析，當前出口環境處於「料峭春寒」。

展望後市，財政部統計處長蔡美娜表示，按季節性走勢推估，3月出口規模落在350億美元至365億美元之間，衰退幅度16%至19.5%之間。

財政部今天公布2月海關進出口貿易初步統計，2月出口金額310.5億美元、年減17.1%，進口287億美元、年減9.4%，進出口金額同步下降至近24個月低點。

累計2023年前2月出口值為625.6億美元，年減19.2%、寫近14年來同期最深跌幅。

分析外貿情勢，蔡美娜指出，儘管因春節落點不同，今年2月工作天數比去年多5天，但出口年減幅度仍寫連續4個月雙位數衰退；前2月年減19.2%，顯示出口處於「料峭春寒」，除受外銷淡季效應影響，關鍵還是在通膨、升息、俄烏戰爭的後座力發酵，使終端需求持續緊縮。

蔡美娜表示，COVID-19解封後，需求從商品轉向旅遊、休閒服務，這樣的供需情勢變化，帶動新一波庫存調整，目前沒有結束跡象；同時，在景氣能見度下降之際，廠商進口備料依舊保守。

蔡美娜指出，前2月合計來看，出口11大主要貨品項目中，電子零組件、基本金屬及其製品、化學品、塑橡膠及其製品、機械、光學器材、紡織品等7項貨類的年減幅度，是金融海嘯後，近14年最深，主要是因為景氣下滑，加上去年基期太高影響。

從單2月檢視出口11大主要貨品，除礦產品以外，其餘貨品仍陷入負成長格局。

2月礦產品出口13.5億美元、年增13.4%，蔡美娜指出，其中的柴油年增63.3%，主要是對歐洲出口價量齊揚，因為俄烏戰爭下，液化天然氣價格攀高，柴油轉為發電替代，帶動需求，且歐洲2月開始已禁運俄國柴油。

科技貨品方面，蔡美娜表示，消費性電子產品市況目前沒有起色，供應鏈庫存水位處於偏高水準，壓抑積體電路與印刷電路外銷動能，拖累電子零組件2月出口129.4億美元、年減17.8%，前2月則衰退18.9%。

進一步對照電子零組件進口，2月衰退26.6%，寫14年來最差紀錄；蔡美娜指出，綜合研判，短期內電子零組件的出口難以擺脫頹勢。

資通與視聽產品2月出口41.58億美元、年減9%；蔡美娜表示，儘管電腦零附件、儲存媒體持續受疫情紅利退燒的衝擊，但網通產品、顯示卡買氣不錯，抵銷些許負面影響。

光學器材2月出口6.51億美元、年減32.3%；蔡美娜指出，主要是面板廠透過減產、降價等措施來調控供給，目前光學器材出口已連16黑。

傳產貨類中，塑像膠及其製品、基本金屬及其製品，皆因市場需求收縮、價格普遍較去年同月下跌，2月出口各減25.3%、24.1%。化學品2月出口年減14.3%；蔡美娜表示，主因是石化原料買氣欠佳，但受惠新藥效應，藥品出口增加，抵消了部分減幅。

至於機械出口，2月衰退22.9%；蔡美娜指出，主因海外投資依然維持觀望態度。運輸工具2月出口年減26.1%，主要是去年同月自行車、汽車零附件外銷到美國是相當暢旺，因此比較基期偏高。（編輯：潘羿菁）1120307