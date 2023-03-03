全球終端需求不振 1月製造業景氣燈號亮第3顆藍燈

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台經院3日公布1月製造業景氣燈號，續亮代表景氣衰退的藍燈。圖為勞工辛勤工作一景。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北3日電）全球終端需求依然不振，台經院今天公布1月製造業景氣燈號續亮代表景氣衰退的藍燈，1月製造業景氣信號值月減0.15分來到9.64分，創2020年2月以來新低。台經院表示，後續仍要關注全球科技業前景跟中國解封後的變化。

台經院今天發布新聞稿，俄烏戰爭未停，全球通膨、升息壓力仍在，主要經濟體貨幣緊縮政策打擊終端消費需求，影響各國經濟成長，不過，中國疫情防控進入解封階段，有助提升經濟成長動能。

台經院分析，全球終端需求依舊不振，產業鏈持續進行去化庫存調整，加上1月農曆春節長假，工作天數減少，導致出口及生產指數年減幅擴大。台經院製造業景氣信號值從去年12月的9.79分，減少0.15分到今年1月的9.64分，出現連續第3個代表衰退的藍燈。

不過，生產逐漸回到常軌，提高經濟軟著陸可能性，也激勵台股表現。台經院表示，國內製造業廠商看好未來半年景氣表現的廠商比例明顯高於看壞，推升經營環境面指標表現。

就細部產業來看，在電子零組件業，雖然高效能運算、車用等晶片需求仍殷，但基期偏高及消費性電子產品需求疲軟，外銷訂單、出口及生產指數減幅皆較去年12月擴大，1月電子零組件產業景氣燈號亮出連續第2個代表景氣衰退的藍燈。

機械設備業方面，台經院指出，全球經濟疲軟，廠商持續去化庫存，投資保守觀望，不過半導體設備受惠科技大廠擴廠續呈增產，扺銷部分減幅，1月機械設備產業景氣燈號出現連續第3個月代表低迷的黃藍燈。

展望未來，台經院表示，美國升息將邁向尾聲，不過美國科技廠出現裁員，也反映美國經濟前景不確定性升高，全球科技業寒冬可能衝擊台灣科技產品出口。

另一方面，台經院表示，中國進入防疫新階段，產銷活動恢復秩序，國際預測機構預估中國經濟成長將成為支撐全球經濟前景主要動能之一，但仍要留意美國是否會對中國科技業再祭出新措施等，相關發展仍要持續關注。（編輯：張均懋）1120303