2022全年經濟成長率概估2.43% 出口重摔保3落空
2023/1/18 15:16（1/18 15:23 更新）
主計總處18日公布2022年第4季經濟成長率概估為負0.86%，拖累全年經濟成長不保3、概估為2.43%。圖為高雄民眾到鳳山區一處賣場採買民生用品。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北18日電）受到全球景氣放緩、需求下滑影響，出口急速萎縮，主計總處今天公布2022年第4季經濟成長率概估為負0.86%，較去年11月的預測值大幅減少2.38個百分點，拖累全年經濟成長不保3、概估為2.43%。
主計總處去年11月發布經濟預測，下修2022年全年經濟成長率為3.06%，其中第4季經濟成長率為1.52%。
不過，景氣降溫遠比預期快速，主計總處今天發布最新概估，去年第4季經濟成長率概估統計為負0.86%，往下調整的幅度劇烈，導致併計前3季後，2022年經濟成長率概估為2.43%，較預測數3.06%大減0.63個百分點。（編輯：林淑媛）1120118
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