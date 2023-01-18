2022年經濟保3落空 國發會：擴大內需維持成長動能

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）主計總處概估2022年經濟成長率僅2.43%，宣告「保3」落空，國發會下午表示，2023年經濟挑戰更大，政府將擴大內需，維持成長動能，而全民共享特別條例中，也涵蓋強化經濟韌性方案，有助於應對全球經濟挑戰。

主計總處今天概估去年第4季經濟成長率為負0.86%，全年經濟成長率為2.43%，雙雙低於預期。

國發會指出，去年第4季隨著防疫措施放寬，消費人潮回流，加上入境逐步免除隔離，民間消費明顯回溫，實質政府消費也成長3.14%，顯示內需有助支撐經濟成長動能。

國發會表示，展望2023年，全球經濟仍面臨嚴峻挑戰，包括俄烏戰爭發展、美中經濟與科技競爭、各國通膨水準、歐洲能源危機、中國疫情走向，加上氣候變遷等不確定因素，主要國際機構均預期今年全球經濟成長率將低於去年。

世界銀行（World Bank）最新公布今年全球經濟預測也再度下修至1.7%，相較去年6月公布的預測3.0%，幾近腰斬。國發會指出，除了2009年與2020年分別受到世界金融危機跟疫情影響，今年全世界經濟成長率將是30年來第3低，顯見今年經濟成長相當具挑戰性。

國發會表示，台灣作為小型開放經濟體，成長動能勢必受到國際情勢惡化影響，因此去年8月政府編列今年中央政府總預算時，已經預期經濟成長減緩，歲出編列2.7兆元，較去年擴增20.8%，希望以擴大內需維持經濟動能。

考量今年的經濟挑戰更為險峻，國發會表示，行政院在今年1月12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，送請立法院審議，未來將研擬強化經濟韌性方案，以調整產業體質、推動升級轉型，提升經濟韌性及產業競爭力，以因應國際情勢變化，帶動經濟穩健成長。（編輯：張均懋）1120118