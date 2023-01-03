央行：2023年台灣經濟溫和成長 3變數通膨仍是關鍵

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）2023年揭開序幕，國際政經局勢依舊充滿不確定性，中央銀行指出，2023年台灣經濟料將溫和成長，但有3大不確定性必須審慎關注，而供給面通膨壓力緩解時點不易評估，也將牽動台灣的輸入性通膨。

通膨與主要國家央行鷹派升息夾擊之下，全球需求明顯降溫，進而衝擊台灣出口表現。主計總處及央行均預測2023年台灣經濟成長將難以「保3」，主計總處估今年台灣經濟成長率為2.75%、央行則估2.53%。

央行報告指出，2023年內需依舊是驅動經濟成長的主力，但須留意3大不確定性，一是主要經濟體貨幣政策緊縮對全球經貿活動的後續影響。

央行表示，2022年以來，主要經濟體貨幣政策快速緊縮，加劇全球經濟的下行風險，2023年主要經濟體經濟恐轉為衰退，增添全球經貿活動的不確定性，並影響台灣出口動能；除了持續關注主要經濟體維持高利率期間的長短，以及對全球經貿活動與股匯債市的影響程度，也要留心對台灣金融穩定的衝擊。

而高通膨帶來的陰影，直到2023年也還沒消散，央行指出，供給面通膨壓力緩解時點不易評估將是二個重要不確定性。

央行說明，俄烏戰事及供應鏈瓶頸等問題牽動國際能源等原物料價格後續走勢， 極端氣候則衝擊農產品生產，導致糧食等原物料價格走揚；此外，全球積極推動綠色經濟、節能減碳政策，促使企業成本上漲，這些因素都牽動未來全球通膨獲控的時點，以及影響台灣輸入性通膨緩解的狀況。

第三大不確定性是供應鏈去全球化影響不明，央行提醒，受美中科技競爭與地緣政治風險等因素影響，主要國家積極推動關鍵物資自主生產策略，造成全球供應鏈布局大規模重組，恐將影響台灣未來投資與經濟成長動能。（編輯：楊凱翔）1120103