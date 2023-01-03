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還稅於民 蘇貞昌：規劃全民發現金但須立院同意

2023/1/3 10:35（1/3 10:53 更新）
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全國稅收去年超徵新台幣4500億元，行政院長蘇貞昌3日說，可動用的1800億元扣除不時之需後，將用發現金方式全民共享，但此作法要有法源依據，需要經立法院同意。（中央社檔案照片）
全國稅收去年超徵新台幣4500億元，行政院長蘇貞昌3日說，可動用的1800億元扣除不時之需後，將用發現金方式全民共享，但此作法要有法源依據，需要經立法院同意。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北3日電）各界關注，全國稅收去年超徵新台幣4500億元是否能還稅於民，行政院長蘇貞昌今天說，可動用的1800億元中，部分須預留不時之需，剩餘則規劃用發現金的方式，全民共享。

行政院長蘇貞昌今天到台北郵件處理中心視察春節國際包裹檢疫，視察前接受媒體時事提問。

針對還稅於民議題，蘇貞昌說，總統蔡英文日前主持國安高層會議，做了相關裁示，他昨天便要求部會首長共同做相關規劃。

蘇貞昌說，全國稅收去年超徵4500億元，其中700億元屬地方、1000億元用於補貼勞健保電價、1000億元分配於強韌經濟，另外1800億元除了預留不時之需外，也規劃振興、全民共享。

他表示，1800億元扣除不時之需後，將用發現金的方式全民共享，但此作法要有法源依據，需要經立法院同意，相關規劃需要整體做好，並非私下發紅包。

蘇貞昌說，這同時讓全國民眾都能享受經濟成長果實，並要針對中國疫情再起、俄烏戰爭後的通膨等等留有因應的餘裕，不能一次把錢花光。（編輯：蘇龍麒）1120103

#蘇貞昌
#稅收
#全民共享
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